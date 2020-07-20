Киевское «Динамо» уволило главного тренера из-за плохой игры
Кроме Алексея Михайличенко в отставку были отправлены его помощники Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.
Клуб поблагодарил тренерский штаб и в частности Михайличенко за сотрудничество и отметил, что команда под их руководством справилась со многими поставленными задачами на сезон: выиграла Кубок Украины и заняла второе место, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Несмотря на это, руководство осталось недовольно качеством игры команды.
«Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень», — говорится в сообщении клуба.
Подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.
Михайличенко возглавил «Динамо» 15 августа 2019 года, сменив на посту Александра Хацкевича.
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