В киевском кафе прогремел взрыв
В одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.
Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.
Сообщается, что информация о взрыве поступила в полицию в 15:40. На месте инцидента выяснили, что взрыв произошел под столиком, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.
Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение
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