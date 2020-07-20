В киевском кафе прогремел взрыв

В одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.

Сообщается, что информация о взрыве поступила в полицию в 15:40. На месте инцидента выяснили, что взрыв произошел под столиком, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение