В Киеве на стройплощадке прозвучало 9 выстрелов из травматического пистолета
В селе Хотяновка Вышгородского района под Киевом на стройплощадке частного дома группа людей напала на одного из разнорабочих.
Без каких-либо объяснений его затащили в строительный вагончик, где около девяти раз выстрелили из травматического оружия в грудь мужчины, сообщает полиция Киевской области.
Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.
Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, установили машины и на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших – трех мужчин и женщину.
Все они – жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружили оружие и патроны.
По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения. Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.
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