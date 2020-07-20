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18:31 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве на стройплощадке прозвучало 9 выстрелов из травматического пистолета

В селе Хотяновка Вышгородского района под Киевом на стройплощадке частного дома группа людей напала на одного из разнорабочих.

Без каких-либо объяснений его затащили в строительный вагончик, где около девяти раз выстрелили из травматического оружия в грудь мужчины, сообщает полиция Киевской области.

Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, установили машины и на которых передвигались злоумышленники. При силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения правоохранители задержали нападавших – трех мужчин и женщину.

Все они – жители Черниговщины, которые снимали жилье в столице. Во время обыска у них обнаружили оружие и патроны.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины такого дерзкого вооруженного нападения. Решается вопрос об объявлении о подозрениях задержанным. Суд изберет для них меру пресечения.

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