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21:30 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США вводят санкции против Кадырова

Санкции вводят из-зза «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 20 июля, объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.

«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции вводятся из-за «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.

В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19″.

Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. «Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры», – заявил Помпео.

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Тэги: санкции, США, Кадыров, Помпео

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