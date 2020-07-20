США вводят санкции против Кадырова
Санкции вводят из-зза «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 20 июля, объявил о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.
«Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации», – говорится в заявлении.
Отмечается, что санкции вводятся из-за «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.
В заявлении Госдепартамента уточняется, что Госдеп «осудил угрозы насилия со стороны главы российской Чеченской Республики Рамзана Кадырова в отношении двух журналистов в связи с освещением ими пандемии COVID-19″.
Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. «Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры», – заявил Помпео.
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