В одном из кафе Киева взорвалась сумка под столом

В результате взрыва жертв и пострадавших нет, правоохранители и взрывотехники выясняют причину.

В одном из кафе Деснянского района Киева после обеда в понедельник, 20 июля, взорвалась сумка, которая находилась под одним из столиков, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Беломорской. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Сообщается, что информация о взрыве поступила в полицию в 15:40. На месте инцидента выяснили, что взрыв произошел под столиком, где находилась сумка.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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