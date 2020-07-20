Разумкова подозревают в лоббизме работы ломбардов

Председатель парламента заявил, что с начала года не владеет ломбардами, однако, не упомянул, что теперь они принадлежат его помощнице.

Номинальным владельцем ломбардов, которые раньше принадлежали семье спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, теперь является его помощница, а следовательно, он мог быть заинтересован в возобновлении работы ломбардов во время карантина. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает Тelegram-канал PavlovskyNews.

«Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос нашего телеграм-канала про ломбарды, не упомянул, что сейчас их номинальным владельцем после жены является его официальная помощница Юлия Овдий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на итоговой пресс-конференции спикер парламента заявил, что с начала года его семья уже не владеет ломбардами. И что он не имел своих интересов, когда разрешили работу ломбардов в Украине во время карантина.

«Но в базе данных Youcontrol и на сайте Минюста можно увидеть, что управляет ломбардами Про100Кредит помощница Разумкова на общественных началах Юлия Овдий», – подчеркивается в сообщении.

Журналисты отмечают, что в связи с этим вопрос лоббизма Дмитрия Разумкова в работе ломбардов в условиях карантина все еще актуален.

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