Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей в Евросоюз, опасаясь расправы

Тихановская вывезла дочь и сына в ЕС.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угроз того, что власти могут их отобрать. Помощь ей оказала главный редактор «Хартии 97″ Наталья Редина.

Об этом сообщает Tut.by.

По ее словам, дети Тихановской вместе с бабушкой сейчас находятся в безопасном месте в одной из стран ЕС.

«Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали – ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей», – рассказала Редина журналистам в понедельник, 20 июля.

Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, подтвердила сама кандидат в президенты.

«Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать», – сказала Светлана Тихановская.

У Тихановских двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь.