Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей в Евросоюз, опасаясь расправы
Тихановская вывезла дочь и сына в ЕС.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угроз того, что власти могут их отобрать. Помощь ей оказала главный редактор «Хартии 97″ Наталья Редина.
Об этом сообщает Tut.by.
По ее словам, дети Тихановской вместе с бабушкой сейчас находятся в безопасном месте в одной из стран ЕС.
«Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали – ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей», – рассказала Редина журналистам в понедельник, 20 июля.
Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, подтвердила сама кандидат в президенты.
«Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать», – сказала Светлана Тихановская.
У Тихановских двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь.
Новости по теме
Председатель парламента заявил, что с начала года не владеет ломбардами, однако, не упомянул, что теперь они принадлежат его помощнице.
В результате взрыва жертв и пострадавших нет, правоохранители и взрывотехники выясняют причину.
Санкции вводят из-зза «причастности Кадырова к серьезным нарушениям прав человека» в Чечне.