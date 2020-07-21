Голливуд впервые приобрел украинский фильм

Фильм «Пусть идет снег» (Let it snow) с Иванной Сахно в главной роли будет транслировать дистрибьютор Lionsgate. Премьера запланирована на 22 сентября.

По сюжету, сноубордистка и любительница фрирайда попадает в жестокую игру сумасшедшего преследователя. Во время спуска с горы его сбивает с ног снегоход, с чего и начинаются жуткие события фильма.

Режиссером ленты выступил Станислав Капралов. Именно он пригласил к сотрудничеству голливудскую актрису украинского происхождения Иванну Сахно.

Права на показ уже выкупил один из самых известных дистрибьюторов в мире – Lionsgate. Представителям компании понравилась идея триллера, о чем они заявили в официальном комментарии.

Ожидается, что триллер покажу также кинотеатры Японии, Греции, Сингапура, стран Ближнего Востока. Премьера запланирована на 22 сентября 2020 года. А вот украинские киноманы смогут посмотреть ленту зимой.

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