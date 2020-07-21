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12:25 21 Июля 2020 Просмотров 281   КомментариевКомментарии

В этом году «Золотой мяч» не достанется никому

«Золотой мяч» не будет вручен впервые в истории. Премия вручается с 1956 года. Лауреата приза «Золотой мяч» определяют футбольные журналисты.

Организаторы премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года журналом France Football, приняли решение не определять обладателя награды в 2020 году.

France Football ссылается на то, что игроки в этом году находятся в неравных условиях. Футбольный сезон был прерван в середине марта и возобновлялся в разные сроки, а в некоторых странах не возобновлялся вовсе.

«Этот год нельзя рассматривать как обычный, поэтому лучше воздержаться от вручения премии, – сказал главный редактор France Football Паскаль Ферре. – Мы не хотим, чтобы премия этого года была с пометкой «трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса». Это решение нас огорчает, но оно кажется нам наиболее ответственным и логичным».

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Тэги: футбол, золотой мяч

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