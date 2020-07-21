Зонд Solar Orbiter сделал фото Солнца с самого близкого расстояния

Зонд Европейского космического агентства (ЕКА) Solar Orbiter прислал на Землю фотографии Солнца с расстояния 77 млн ​​километров.

На такое расстояние к Солнцу еще никто никогда не приближался, сообщает BBC.

На снимках, в частности, видно мини-вспышки, названные учеными «кострами». Они примерно в миллион раз меньше тех вспышки, которые видны в телескопе с Земли. Эти небольшие языки пламени, разбросанные по поверхности Солнца, могут играть важную роль в загадочном феномене, известном как разогрев короны. Корона, или разреженная внешняя оболочка Солнца, в 200-500 раз горячее его внутренних слоев.

Собранный в Британии Solar Orbiter запустили в феврале этого года с мыса Канаверал для исследования динамических процессов на Солнце. Солнечные вспышки, сопровождающиеся выбросами заряженных частиц, влияют на магнитное поле Земли, выводят из строя электронику на спутниках и создают радиопомехи. Solar Orbiter должен помочь ученым лучше прогнозировать эти явления.

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