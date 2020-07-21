В Луцке террорист захватил автобус с заложниками
Полиция ведет переговоры с захватившим заложников мужчиной. Предполагается, что у него есть взрывчатка.
В захваченном в центре Луцка автобусе находится около 20 заложников, сообщает полиция города во вторник, 21 июля.
«Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие», – говорится в сообщении.
В связи с этим в области введен оперативный план «Заложник».
Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.
По данным полиции, мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, уточненных требований и претензий злоумышленник не выдвигает. Полицейские ведут с ним переговоры.
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