НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:15 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский взял под личный контроль ситуацию с заложниками в Луцке

Глава государства заявил, что взял под личный контроль ситуацию на Волыни, где спецслужбы проводят операции по освобождению заложников.

Президент Владимир Зеленский рассказал о развитии событий в Луцке, где террорист захватил заложников. Он отметил, что взял под личный контроль эту ситуацию. Об этом глава государства во вторник, 21 июля, написал в своем Telegram-канале.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг», – написал Зеленский.

По его словам, сейчас делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

«Держу ход событий под личным контролем», – резюмировал Зеленский.

Источник:
Тэги: заложники, Луцк, зеленский

Новости по теме

Луцкий террорист был на учете у психиатра

Захвативший автобус с заложниками находился на психиатрическом лечении, сообщили в полиции.

В Луцке террорист захватил автобус с заложниками

Полиция ведет переговоры с захватившим заложников мужчиной. Предполагается, что у него есть взрывчатка.

Зеленский приехал в Раду и призвал депутатов не ссориться

В парламенте проходит торжественное заседание к 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Британские медики успешно испытали новое лекарство от коронавируса

13:33 Мир

Зонд Solar Orbiter сделал фото Солнца с самого близкого расстояния

11:44 Мир

Разумкова подозревают в лоббизме работы ломбардов

23:40 Украина

США вводят санкции против Кадырова

21:30 Мир

Президент Швейцарии впервые посетил Украину

20:30 Украина

Украина возобновила наращивание импорта агропродукции

19:38 Украина

Путин поехал в Крым посмотреть на несуществующие военные корабли

16:01 Мир

ОАЭ стали первой арабской страной, которая отправила миссию на Марс

15:54 Мир

Это вполне реальная угроза: эксперт призвал Зеленского извиниться перед Рамзаном Кадыровым

12:41 Украина

В России рассказали где поселился экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер Азаров

00:34 Мир

Ученые доказали, что электрокары выгоднее бензиновых и дизельных автомобилей

00:04 Мир

Новости | Слоты