Зеленский взял под личный контроль ситуацию с заложниками в Луцке

Глава государства заявил, что взял под личный контроль ситуацию на Волыни, где спецслужбы проводят операции по освобождению заложников.

Президент Владимир Зеленский рассказал о развитии событий в Луцке, где террорист захватил заложников. Он отметил, что взял под личный контроль эту ситуацию. Об этом глава государства во вторник, 21 июля, написал в своем Telegram-канале.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг», – написал Зеленский.

По его словам, сейчас делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

«Держу ход событий под личным контролем», – резюмировал Зеленский.

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