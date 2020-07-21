В Киеве прогремел взрыв у станции метро Минская

Возле станции метро Минская был обнаружен подозрительный чемодан. Через некоторе время прогремел взрыв.

Возле станции метро Минская в Киеве произошел взрыв. Видео опубликовал Киев Оперативный.

«Вблизи со станцией метро Минская таки произошел взрыв. Пока неизвестно, что именно взорвалось», – говорится в сообщении.

Незадолго до взрыва вблизи станции метро Минская нашли подозрительный чемодан. Люди были эвакуированы.

Как сообщил Виталий Кличко, взрывотехники обезвредили врзывчатку.

«Друзья! Только взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке Минский», – написал мэр Киева в Телеграм-канале.

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