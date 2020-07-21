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15:12 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ребров получил предложение возглавить киевское «Динамо»

По инсайдерской информации, 46-летний специалист взял время на размышления. «Динамо» вчера объявило об увольнении Алексея Михайличенко.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров, который два года подряд приводил столичный клуб к званию чемпиона Венгрии, получил предложение возглавить «Динамо».

По инсайдерской информации, 46-летний специалист взял время на размышления.

Напомним, Ребров возглавлял «бело-синих» с 2014 по 2017, дважды приводил команду к чемпионскому титулу и выходил с «Динамо» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого в течение года он тренировал «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, а летом 2018 года был назначен главным тренером «Ференцвароша».

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Тэги: футбол, Сергей Ребров, ФК Динамо Киев

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