Ребров получил предложение возглавить киевское «Динамо»
По инсайдерской информации, 46-летний специалист взял время на размышления. «Динамо» вчера объявило об увольнении Алексея Михайличенко.
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров, который два года подряд приводил столичный клуб к званию чемпиона Венгрии, получил предложение возглавить «Динамо».
По инсайдерской информации, 46-летний специалист взял время на размышления.
Напомним, Ребров возглавлял «бело-синих» с 2014 по 2017, дважды приводил команду к чемпионскому титулу и выходил с «Динамо» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого в течение года он тренировал «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, а летом 2018 года был назначен главным тренером «Ференцвароша».
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