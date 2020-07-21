Луцький терорист, який захопив заручників, був зоозахисником

Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку взяв у заручники пасажирів автобусу, серед іншого був причетний до зоозахисної діяльності та підтримував стерилізацію тварин.

Максим Кривош, який 21 липня у Луцьку взяв у заручники пасажирів автобусу, серед іншого був причетний до зоозахисної діяльності та підтримував стерилізацію тварин.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на зоозахисницю з Рівного Аллу Лосік.

«Він у Дубно захищав тварин… Він ніколи не проявляв агресії, вихований, стриманий. Влада ж не спілкувалася б з «дебілом», – сказала Лосік та додала, що він добився прийняття програми стерилізації тварин.

При цьому, серед помітних дивацтв, на її думку, у нього була нелюбов до фото.

«Але, знаєте, він не любив фотографуватись. Оце було дивно», – каже Лосік

Вона додала, що зазначеним волонтерством він займався орієнтовно п’ять останніх років.

Як повідомлялося, терорист заявив, що одна з його вимог, щоб президент України Володимир Зеленський особисто прорекламував фільм «Земляни» 2005 року.

Крім того, він змушує заручників його переглядати: «Президент Зеленський повинен записати відеозвернення з текстом «фільм «Земляни» дивитися всім», – заявив він на сторінці у соцмережі, яку згодом видалили з платформи.

Фільм підіймає теми расизму, сексизму, видової дискримінації і прав тварин, демонструючи кадри, отримані за допомогою прихованої камери.

Повідомлялося, що, чоловік має психічні розлади і недавно був на обліку у психіатра, однак правоохоронці наразі заперечують це.

Натомість підтверджується, що у нього є кілька судимостей за організацію і керування бандою. До того ж відомо, що Кривош навчався у духовній семінарії. У соцмережах тим часом з’ясували, що терорист у 2014 році видав невеликим тиражем книгу, де розповідає про своє непросте кримінального життя, порівнює себе з Богом і сумбурно ділиться з читачами своїми філософськими поглядами.