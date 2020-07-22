В Украине вырос суточный прирост заболевших COVID-19

При этом количество выздоровевших от коронавируса продолжает превышать количество новых заболевших.

В Украине за минувшие сутки число новых инфицированных коронавирусом резко возросло: 829 новых случаев, при том, что в предыдущие дни эта цифра не превышала 700. Такие данные утром в среду, 22 июля, приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего в Украине зафиксировано уже почти 61 тысячу случаев COVID-19.

Вследствие болезни в целом по стране умерли 1534 человек, из них 16 – за последние сутки.

Выздоровели от болезни в стране уже 33 172, за сутки – 973. То есть, количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших – второй день подряд.

Наибольшее число новых случаев выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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