Мирон Маркевич посоветовал «Динамо» сменить владельца
Мирон Маркевич с июля 2016 возглавляет комитет национальных сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ).
По его словам, за всю свою историю киевское «Динамо» еще никогда не было такой слабой командой – «и по составу, и организационно». Поэтому команде нужны новые владельцы, уверен Маркевич.
«Должны быть другие собственники. И надо начинать все с нуля. С теми руководителями ничего не будет. Это мое мнение», – сказал он.
При этом Маркевич считает, что «Динамо» незаслуженно заняло второе место в чемпионате.
«Это просто стечение обстоятельств. Просто не было конкурентов. «Заре», я так думаю, это не нужно было, «Десна» еще не готова к Лиге чемпионов. У остальных команд очень посредственный уровень. Я не имею в виду «Шахтер». У нас что команда на предпоследнем месте, что на втором – большой разницы нет», – убежден Маркевич.
Мирон Маркевич – первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб Украины в финал Еврокубка, рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера (408).
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