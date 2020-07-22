В Черкассах член Союза писателей РФ разжигал межрелигиозную рознь

Служба безопасности Украины разоблачила агитатора, который распространял информацию, направленную на разжигание религиозной и межнациональной розни.

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Черкасс, который ранее стал членом Союза писателей России, по заказу кураторов из РФ готовил провокационные материалы. В них автор публично осуждал существование одной из украинских конфессий. Также активно поддерживал деятельность так называемых ЛНР и ДНР.

Подготовленные материалы он распространял на пропагандистских интернет-ресурсах РФ.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и флэш-накопители с доказательствами противоправной деятельности.

По заключению экспертизы, изъятые материалы содержат признаки разжигания межконфессиональной и религиозной вражды.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

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