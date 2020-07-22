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15:49 22 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бывший юрист Трампа пишет книгу о том, что Трамп расист

В своей книге Майкл Коэн опишет личный опыт общения с Трампом, а также «предоставит яркие детали поведения президента за закрытыми дверьми».

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трехлетнему сроку заключения. В понедельник, 20 июля, адвокаты Коэна и правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) подали в суд на американскую администрацию в связи с повторным переводом Коэна в тюрьму из-под домашнего ареста.

«Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве возмездия за его планы опубликовать книгу, которая должна содержать критику в отношении Трампа. Мы защитим первую поправку к конституции от правительственной цензуры, как уже делали неоднократно на протяжении века», – говорится в сообщении ACLU в Twitter.

В ACLU подчеркивают, что в готовящейся книге Коэн опишет личный опыт общения с Трампом, а также «предоставит яркие детали поведения президента за закрытыми дверьми».

«Например, в тексте книги наглядно описываются определенные антисемитские высказывания, обращенные против выдающихся евреев, а также откровенно расистские замечания в адрес таких темнокожих лидеров, как президент Барак Обама и Нельсон Мандела, – подчеркивается в сообщении. – Книга будет основываться на множестве ранее неизвестных эпизодов, подкрепленных задокументированными свидетельствами».

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Тэги: расизм, Майкл Коэн

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