5 вещей, которые не стоит делать на «удаленке»

Полезные советы, как работать из дома не во вред себе

Многие офисные сотрудники мечтают работать из дома, но порой не догадываются о том, что удаленная работа не так проста, как кажется. Тем не менее большая часть из них уже ощутила все «прелести» удаленной работы на собственной шкуре из-за пандемии коронавируса. Теперь они говорят, что «удаленка» — это не так весело, как это когда-то казалось. Безусловно, более поздние утренние подъемы, неспешный завтрак и отсутствие необходимости снимать пижаму — несомненные преимущества работы из дома. Но не без недостатков…

Несмотря на то, что вирусологи сделали предположение о том, когда закончится режим самоизоляции в России, никто точно не знает, когда закончится пандемия и офисные сотрудники вернутся на свои рабочие места. Мы понимаем, как трудно перестроится на совершенно иной режим работы, поэтому собрали для вас пять вещей, которые не нужно делать, если вы хотите, чтобы удаленная работа не стала невыносимой.

ИЗБЕГАЙТЕ ДИВАНА

Стоит лечь, и больше вы не встанете. Работать лежа на диване с ноутбуком действительно гораздо удобнее, чем за столом, но только на словах. Опытные фрилансеры знают, что для эффективной работы и высокой концентрации внимания необходимо избегать комфорта. Да, завернуться в уютное одеяло и расположиться с ноутбуком в любимом кресле — это то, о чем мечтает офисный сотрудник, но это не имеет ничего общего с рабочей атмосферой.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ

Когда работаешь дома, довольно просто забыть пообедать или размять тело. Но этим не стоит пренебрегать. На удаленной работе просто необходимо отвлекать себя от работы. Однако и в этом стоит быть осторожным. К примеру, не стоит отвлекаться на азартные игры, например здесь, в противном случае вы больше не вернетесь к работе. Азартные игры способны поглотить по полной и отнять драгоценное время. Вместо этого, прогуляйтесь во дворе, сделайте разминку или почитайте книгу. Одним словом, сделайте что-то, что не связанное с работой, но позволит вам остаться в здравом рассудке. Это поможет выполнить работу с новыми силами.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СЕРИАЛ ДЛЯ ФОНА

Казалось бы, что плохого в том, чтобы включить телевизор для фона или смотреть сериал во время работы… Опытным фрилансерам удается совмещать работу и просмотр сериалов, например на этом сайте, но у вас такого опыта нет. Вы только недавно работали по строгому графику без телевизора, а теперь вам приходится создавать рабочую атмосферу самим. Такое безобидное действие, как включенный телевизор, в итоге перетянет на себя все внимание. Удаленная работа требует высокой концентрации внимания, и это необходимо понимать.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ

Спустя некоторое время вы поймете, как сложно работать дома без своих коллег. Может, в первую неделю вы будете этому только рады, но вскоре вы обязательно по ним затоскуете. А это, в свою очередь, снижает эффективность. Взаимодействие с окружающими вас людьми важно для душевного благополучия, поэтому не уходите полностью в себя, сводя к минимуму живое общение. К примеру, созванивайтесь со своими коллегами в обеденный перерыв. Особенно актуальны в нынешней ситуации групповые видео-звонки. Поверьте, это не только отвлечет от дел, но и существенно поднимет вам настроение.

НЕ ВПАДАЙТЕ В СПЯЧКУ

Причем в прямом смысле этого слова. Пижама и уютная постель — весьма коварные товарищи, которые могут лишить вас всякой продуктивности. Не позволяйте им это сделать. Поспать на пару часов больше — не преступление, но не забывайте, что работа сама себя не сделает. Тем не менее не выходить из дома и целыми днями сидеть за работой — тоже не лучший вариант. Конечно, в период вынужденной самоизоляции прогуляться не получится, но даже в этой непростой ситуации можно себя развлечь. К примеру, разбирать вещи, делать уборку или читать книги. Но сначала выполните все задачи на день!