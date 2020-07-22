Стало известно, для граждан каких стран Украина ввела безвиз

Соответствующий Указ президента уже обнародован.

Украина ввела безвизовый режим въезда для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.

Об этом говорится в указе Президента №289 от 21 июля, обнародованном в среду.

Для граждан этих шести стран с 1 августа введен безвизовый режим, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина в одностороннем порядке планирует либерализовать визовый режим для граждан Австралии и Новой Зеландии навсегда, а для граждан Индии и Китая – на 6-8 месяцев.