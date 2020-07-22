США сообщает о финальных испытаниях двух вакцин от COVID-19

Еще четыре вакцины приблизятся к финишной черте испытаний в ближайшие недели, заявил глава Белого дома.

В США клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил американский лидер Дональд Трамп в среду, 22 июля.

«У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний – это было достигнуто в рекордные сроки», – отметил Трамп.

Он также анонсировал, что в ближайшие недели еще четыре вакцины приблизятся к концу испытаний.

«И как только какая-либо вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной», – подчеркнул президент и добавил, что Штаты планируют не контролировать эпидемию, а покончить с ней.

Отметим, что США лидируют в мире по количеству зараженных COVID-19. По последним данным, число инфицированных составляет 4 002 070 человек, при этом 1 864 881 пациент выздоровел и 144 637 – умерли.

Ранее о создании вакцины от коронавирусной инфекции заявили в Минобороны России.

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