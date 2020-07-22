Рейдерский захват госпредприятия “по-семейному”
В Харьковской области пытаются уничтожить очередное государственное предприятие.
В Харьковской области пытаются уничтожить очередное государственное предприятие. Уже 3-й год директор ГП «Благодатное» изводит работников и пытается привести к банкротству предприятие.
Строгий Денис Александрович заступил на должность директора в апреле 2017 года, с тех пор ежегодно урожайность с полей искусственно занижают в несколько раз.
Рядом с ГП «Благодатное» находится ФХ «Строгого Александра Федоровича», которым управляет отец директора вышеупомянутого предприятия. В отличие от государственного соседа, частное предприятие чувствует себя отлично. Для сравнения урожайность пшеницы ГП «Благодатное» – 28 центнеров с га, ФХ «Строгого» – 66 центнеров с га.
На помощь госпредприятию регулярно приходит владелец частного, который своим предприятием помогает ГП «Благодатное» стать банкротом. А именно ФХ «Строгого Александра Федоровича» регулярно оказывает услуги государственному по завышенным ценам, с которыми «Благодатное» не может рассчитаться. Расплачиваться предприятию нечем, потому что весь урожай продают своему же соседу по мизерной цене. В данный момент задолженность “сына перед отцом”, а именно ГП “Благодатного” перед ФГ “Строгого” уже 15 млн. грн.
В скором времени государству придется объявить предприятие банкротом и уволить работников. Но по своей “доброте”, семья Строгих не бросит предприятие, а заберет его себе в частную собственность за копейки. Единственный шанс спасти «Благодатное» не продлить контакт Строго-младшего, который заканчивается уже в августе 2020 года. Фонд госимущества и министерство экономики обязаны поставить нового директора и не допустить переназначения! В противном случае еще одно предприятие станет банкротом, а жители поселка Благодатное останутся без работы.
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