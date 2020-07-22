“Шило на мыло” новый директор Харьковоблэнерго ставленник Райнина

Харьковоблэнерго долгие годы было кормушкой для Райнина и его людей, ежемесячно они выкачивали от 3 до 5-ти млн грн.

Харьковоблэнерго долгие годы было кормушкой для Райнина и его людей, ежемесячно они выкачивали от 3 до 5-ти млн грн. Деньги, которые платили жители Харьковской области в казну проходили через руки Райнина.

В течении всего времени, пока Райнин и его любовница Светличная управляли Харьковским регионом, харьковоблэнерго набирало долги. Согласно финансовым операциям, которые проворачивал Райнин, у него получал забирать: 30% от разницы в тарифах, 50% – от закупки материалов, 70% – от потерь в электросетях. При этом государственный долг у предприятия рост, а недостачу средств списывали на недобросовестных харьковчан, которые не платят налоги. Об этом в своем интервью рассказал экс-депутат Дмитрий Крючков, который участвовал в схеме Райнина, но успешно сбежал в Германию и согласился дать показания правоохранительным органам:

И казалось бы, когда Крючков раскрыл все схемы и в сети даже появились записи разговоров политиков, махинации прекратились. Но Райнин остался на свободе и в феврале 2020 года поставил на должность директора Харьковоблэнерго своего человека – Константин Логвиненко. Предыдущего директора Скопенко сняли без объяснения причин, при том, что при экс-директоре впервые за долгое время предприятие выполнило инвестиционную программу и капитализовало 296 млн. грн на постройку и ремонт электросети Харьковщины. Бывший директор рассчитался с долгами за счет того, что последний год у Райнина не было возможности воровать и собирать откаты, но с новым директором уже все обговорено.

Константина Логвиненко поставили напрямую через фонд госимущества Украины, без конкурса и собеседований других кандидатов. Данный действия нарушают Постановление КМУ №256 от 25.03.2020 г., которое рекомендует «субъектам хозяйствования государственного сектора экономики, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и государственным банкам с целью обеспечения бесперебойной работы в условиях установленного карантина воздержаться от кадровых изменений в органах управления …». При этом в течении 2-х месяцев Фонд госимущества сменил руководство на двух предприятиях: АО «Хмельницкоблэнерго» и АО «Николаевоблэнерго».

Это напрямую свидетельствует о том, что Райнин возвращается в игру и через своих людей уже начал осваивать госбюджет не только в Харьковском регионе, но и в Николаевской и Хмельницкой области. И ставка на Логвиненко в любом случае сработает, так как в его биографии это уже не первый случай работы на погибающем госпредприятии. Для всех харьковчан новые задолженности на харьковоблэнерго будут означать не только перебои с электрическом, а и с водой, так как буду отключены водонапорные станции. И если “команду” Райнина в ближайшее время не сместят с управляющих должностей, то график света и воды по расписанию из 90-х снова вернется в наши дома.

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