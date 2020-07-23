Духовное управление мусульман Чечни объявило Госдеп США «террористической организацией №1″

Накануне Государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова и членов его семьи за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев



В ответ духовное управление мусульман Чечни обвинило Госдепартамент США в «поддержке террористических организаций».

«Представители духовенства ЧР подчеркивают, что точно знают, как все эти лжедемократы поддерживали террористов, которые бесчинствовали на чеченской земле», – говорится в обращении муфтията.

В духовном управлении считают, что «эти санкции введены против ислама и чеченского народа в целом». По их мнению, Кадыров и его отец «защитили ущемляемые права чеченского народа, восстановили соблюдение конституционных прав человека на территории Чеченской Республики», а также вывели Чечню из военно-политического кризиса.

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