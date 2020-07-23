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12:15 23 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китай отправил свою первую миссию на Марс

Китай признал успешным запуск своего зонда по исследованию Марса. Спустя 36 минут после старта зонд вышел на заданную орбиту.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени. Ожидается, что ракета достигнет цели в феврале следующего года, сообщает BBC.

В апреле, как ожидается, на планету будет выпущен марсоход «Тяньвэнь-1», который займется изучением поверхности и поиском воды.

Это первая миссия Китая на Марс.

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Тэги: Китай, Марс

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