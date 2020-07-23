Китай отправил свою первую миссию на Марс

Китай признал успешным запуск своего зонда по исследованию Марса. Спустя 36 минут после старта зонд вышел на заданную орбиту.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени. Ожидается, что ракета достигнет цели в феврале следующего года, сообщает BBC.

В апреле, как ожидается, на планету будет выпущен марсоход «Тяньвэнь-1», который займется изучением поверхности и поиском воды.

Это первая миссия Китая на Марс.

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