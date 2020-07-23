Аферист Андрей Дубовой, или В большой семье не без урода

Как украсть на БТРах почти 30 млн. грн

Бывший депутат горсовета Измаила Андрей Дубовой в своем профиле в Facebook пишет о себе «безработный». Хотя работа у него есть. Андрей – крупный решала по атомным и оборонным делам. Засветился в резонансных скандалах. Родственникам не раз приходилось прикрывать Дубового от мести возмущенных жертв его криминального таланта. Но Андрей так и не стал на путь исправления и недавно снова замелькал в финансовых аферах.

В конце 2014 года, в разгар войны на Донбассе, разразился первый крупный скандал в оборонке – директора Киевского бронетанкового завода Леонида Шоломицкого задержала СБУ, а его заместитель Эдуард Ильин пустился в бега. Причина – в том, что на заводе не досчитались почти 30 млн. грн. государственных денег на закупку новых БТРов для Нацгвардии. И это в самый разгар российской агрессии против нашей страны. И хотя тогда на войне погрели ручонки многие функционеры, этот случай особо интересен.

«Слидству.Инфо» удалось выяснить, что в афере были задействованы и другие лица. Причем довольно неожиданные. Один из анонимных свидетелей рассказал, что основными посетителями, которые приходили к Шоломицкому перед арестом, были четыре молодых человека.

Главный из них – некий Андрей, представившийся помощником генерального директора «Укроборонпрома». На тот момент директором «Укроборонпрома» был Юрий Терещенко. Но, скорее всего, он и не подозревал о наличии у него «помощника».

Именно Андрей в июне 2014 года не раз запирался с Шоломицким и Ильиным в кабинете и надиктовывал им схему перечисления денег на подставные фирмы «Спец-Ком-Югом», «Инвест-Авто 2007» и «Интер сталь Лтд». За что Шоломицкого впоследствии и арестовали.

Имя Андрея, как и его «попутчиков», в обвинительном приговоре почему-то не фигурировало. Но журналисты выяснили, что это Андрей Дубовой – племянник влиятельного и уважаемого экс-нардепа от «Батькивщины» Александра Дубового, сын не менее уважаемого в Измаиле депутата Килийского райсовета Сергея Дубового.

Родственники явно погорячились, когда стали двигать юного Андрея в политику. Едва окончив Европейский университет в Киеве, он стал депутатом горсовета Измаила. Вошел в бизнес с солидными по местным меркам персонами. И даже получил «корочку» помощника народного депутата. Сначала его оформили к депутату от БЮТ Виталию Барвиненко в 6-й созыв. А затем дядя Александр Дубовой в 7-м созыве взял Андрея в помощники себе.

Это была роковая ошибка депутата. Потому что «корочка» помощника нардепа открывала перед юношей новые перспективы. Вымахивая ею, он научился блефовать и открыл в себе талант афериста-решалы.

Самое для него главное – это добыть пропуск в важное госучреждение. Дальше все идет по накатанной. Уверенность в себе, известная фамилия, манкирование фактами и не очень глубокие знания предмета – вот и весь арсенал нового Остапа Бендера. После скандала в «Укроборонпроме» нашему герою пришлось некоторое время пожить за рубежом. Потом страсти улеглись, папа закрыл все вопросы, и вот Дубовой-младший уже на родине и продолжает громить доверчивых бизнесменов уже в новом качестве. Теперь он доверенное лицо президента НАЭК «Энергоатом» Павла Павлишина и и.о. министра ТЭК Виталия Шубина. Конечно, к Павлишину он попал по протекции семьи, но ведь никто не подозревал, чем это закончится. Двигать семейный бизнес в «Энергоатоме» Андрею казалось скучным и бесперспективным делом. С ходу он развел на деньги нескольких довольно крупных подрядчиков и собрал от имени Павлишина с них приличные деньжата. Часть денег была потрачена на покупку дорогой одежды и обновление имиджа. Часть была пущена на обзаведение необходимыми связями в атомной сфере. Потом из кассы одного из подрядчиков была взята сумма в сто тысяч долларов для подкупа премьер- министра Шмыгаля. И снова это произошло от имени президента компании Павлишина. Дубовой-младший действительно часто бывал в кабинете Павлишина, но там он разговаривал о делах семейной фирмы, а доверчивые подрядчики, видя входящего в высокие кабинеты Андрея, свято верили в его могущество и возможности. Это невероятно, но 30-летний парень с легкостью разводил опытных чиновников и маститых бизнесменов. Рассказывают забавную историю, как Андрей Дубовой несколько месяцев назад заходил в «Энергоатом» (которым управлял на тот момент Павел Павлишин) якобы по делам, прикрываясь добрым именем влиятельной семьи, и каким-то чудом сумел унести электронный пропуск.

С тех пор он проделывает, например, такие фокусы: приводит страждущих решить свои проблемы к офису «Энергоатома», при них демонстративно используя электронный пропуск, заходит в помещение. Затем минут пятнадцать бродит по коридорам, здороваясь со всеми, кто проходит мимо. С ним так же здороваются из вежливости. Создает впечатление местного завсегдатая. Потом выходит и говорит своему визави: «Ты хотел получить оплату по контракту? Вопрос решен, с тебя «десяточка».

И таких «обилеченных пассажиров» в активе Дубового наберется немало. Кроме развода лохов, он практикует визиты к директорам предприятий с предложениями выгодных сделок через хитроумные схемы с государственным «Атомкомплектом». Уже не раз попадался на этом.

Почему же Андрею Дубовому продолжают верить? Срабатывает известная фамилия. Так сказать, бренд семьи, которым наш герой безбожно злоупотребляет. Есть в арсенале и более изощренные приемы. Оказывается, Андрей Дубовой – кум одного из зампредов СБУ, по другой версии – кум заместителя генерального прокурора, близкий друг заместителя главы ДБР и родственник заместителя министра МВД. И это все в 30 лет. Хотя обычно он представляется молодым олигархом, владельцем огромного бизнеса. Здесь главное знать названия фирм «Шкода», «Вестингауз», «Киевэнергопроект» и еще много чего. Вам смешно? Действительно, но многие верят. Верят и дают Андрею Дубовому деньги на решение своих проблем. А проблемы есть почти у всех. Тех, кто приходит за возвратом и угрожает разоблачением, Андрей пугает связями в правоохранительных органах и влиятельными родственниками. Семья действительно известная, но отец Андрея – Сергей Федорович Дубовой и сам носит на ноге браслет от НАБУ, а тут еще неугомонный сынишка.

Семья не знает, что с ним делать. Приятный молодой человек, очарует кого угодно. Не дурак. И уже не шкодливый ребенок (все-таки 33 года от роду). Хороший семьянин. Жена-красавица Влада и двое детишек. Но переключить его с афер на что-то созидательное не получается.

Несколько раз одураченные клиенты чуть не проломили Андрею голову. Также у него были весьма высокие шансы загреметь за решетку. И не раз. Родственники его спасали, отмазывали, вывозили за границу. Андрей их уверял, что больше никаких мошеннических сделок проворачивать не будет. Но вот он снова сидит за столиком в кафе, а напротив – очередной доверчивый лох.

Стоило дать ему немного свободы, как он принимался за старое. Говорят, недавно снова был замечен в Киеве в солидных кабинетах. Явно что-то затевает. Родня уже решила, что если Андрей опять влипнет, отправят его на лечение в закрытую психиатрическую клинику. Не факт, что поможет. Специалисты уверяют: клептомания неизлечима.