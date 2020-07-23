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Главная » Мир » Спорт
15:10 23 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Афроамериканка рассказала о расовой дискриминации в фигурном катании

Американская фигуристка Мария Гербер заявила, что производители экипировки ориентируются только на белокожих спортсменов, не учитывая нужды темнокожих.

«Сложно чувствовать себя красивой, когда идеалы красоты в фигурном катании совсем не соответствует тому, что дано тебе. Прошли годы, прежде чем я смогла почувствовать себя комфортно в своем теле. Производители колготок для фигуристок ориентируются на белых спортсменок и выпускают вещи только светлых тонов. Если костюм еще можно сшить на заказ, то подобрать под него колготки просто невозможно. Мне даже приходилось красить их для своих выступлений», – рассказала Гербер в интервью CBC.

Фигуристка припомнила, как в предпоследнем сезоне ее карьере дизайнеры одели ее в костюм из белой сетки и, оглядев ее, заявили что спортсменка выглядит не так уж и плохо.

«Я так много работала, чтобы добиться того, чего я достигла, но я до сих пор не чувствую себя частью этого вида спорта», – призналась Мария.

Гербер на протяжении десяти лет выступала в различных ледовых шоу по всему миру, она завершила карьеру спортсменки в 2016 году.

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Тэги: расовая дискриминация, фигурное катание

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