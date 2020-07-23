СМИ назвали «самого бесполезного «слугу народа»

Самый «бесполезный» слуга народа Евгений Шевченко снова в центре скандала, однако, на этот раз не по своей воле.

21 июля возле здания Верховной Рады облили зеленкой народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина. Облили после его заявлений об отсутствии суверенитета Украины. По касательной прилетело и Евгению Шевченко, который театрально, с криками «иди сюда фашист, бл..ть еб…й!» пытался преследовать патриота. Зная, что из себя представляет сам Евгений Шевченко, удивляться его публичной обсценной лексике не приходится — он не ругается, он так разговаривает. Как, в прочем, и тому, почему сам Шевченко давно уже не разлей вода не только с Волошиным, но и с остальными депутатам от ОПЗЖ, пишет издание Антикор.

Определение «самый бесполезный депутат» мы используем не просто так. Судя по результатам проведенного недавно социологического исследования компанией Independent Researching Group, именно такую оценку Евгению Шевченко, как народному избраннику дают сами жители Запорожья. Бесполезный «слуга» за словом в карман не полез, и ответил в привычной ему матерной манере, пообещав заказать свое «не дешевое» исследование у Центра Разумкова, и «плюнуть в противную рожу» руководителю компании и известному запорожскому социологу Аскаду Ашурбрекову. К слову, ответную социологию Шевченко так и не заказал (забывать о выполнении собственных обещаний – его кредо), однако совсем недавно в Токмаке был сожжен автомобил Аскада. Данное преступление социолог прямо связывает с профессиональной деятельностью. Не правда ли, странное совпадение? Но чему удивляться, если образ провинциального гопника с замашками мелкого рыночного кидалы надежно прикепел к Евгению Шевченко задолго до его избрания народным депутатом от правящей партии. О связях Шевченко с криминальным миром, многомиллионых аферах и долгах, многочисленных исках неоднократно писали все запорожские СМИ.

И если до избрания в Верховную Раду это были еще цветочки, то с получением депутатского мандата Евгения Шевченко просто понесло. Тесные отношения с Владимиром Кальцевым, Дмитрием Поповым и Сергеем Трофимовым окрылили его настолько, что он практически в открытую начал называть себя «Смотрящим от Зеленского» по Запорожской области. Открыв для себя хлебную ниву влияния на региональную кадровую политику, Евгений Шевченко успел ввязаться в кулуарный скандал с медиа-атаками на свеженазначенного президентом Зеленским губернатора Виталия Туринка руками своего же официального помошника Дмитрия Ковалева. А вот постоянные попытки приписать себе близкий контакт и влияние на самого Владимира Зеленского, которые Евгений Шевченко выражает в многочисленных пафосных постах на Фейсбук вызывают откровенное удивление, поскольку граничат с недопустимой абсурдной наглостью. Так, например, Евгений Шевченко без стеснения публикует пост, в котором открыто искажает слова президента на прямо противоположные:

“Після мого виступу на засіданні Економічного комітету, Президент України Володимир Зеленський підтримав мою думку термінового припинення другого етапу медичної реформи пані Супрун. Геноцид українського народу має бути зупинено”.

На видеозаписи же самого заседания можно увидеть, что Евгений Шевченко из всего своего выступления уделил медицинской реформе всего 20 секунд (что даже короче, чем приветствие членов Кабмина), из которых практически все время спрашивал только одно: «будет ли продолжена реформа Супрун?”.

А вот президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал совсем не об остановке медицинской реформы, а ее продолжении: «Нам потрібне не згортання, реформи, а її покращення”.

Так что это — откровенный глум и троллинг президента депутатом его же политической силы, или провокация? Мы убеждены в последнем, поскольку, несмотря на «зеленый» партийный окрас, сам Евгений Шевченко давно предан «и душой и телом» другой политической стороне.

Возвращаясь к информационному поводу со скандалом около Верховной Рады, стоит заметить, что присутствие Шевченко рядом с Волошиным не случайно. Они уже довольно давно, не скрываясь «не разлей вода» не только в Верховной Раде, но и на эфирах телеканалов Медведчука, куда исправно хотят, как на работу. И если для Олега Волошина, как депутата ОПЗЖ это вполне объяснимо, то народный депутат от правящей полит силы, отрабатывающий на каждом эфире нарративы и повестку прокремлевской партии — это уже нонсенс. Причем политическая нечистоплотность в угоду партийным оппонентам доходит у Евгения Шевченко до откровенного скандального абсурда. Чего стоил только резонанс и удар по рейтингу «Слуг» от его интервью для Первого российского телеканала о «плохих украинских националистах». Выступления на «112», «NewsOne», »ZIK» не менее красноречивы: мир на Донбасе любой ценой, сближение с Россией, плохой Евросоюз, насильная украинизация итд. Вообщем, все те лекала по методичкам депутатов Виктора Медведчука, к которым мы давно привыкли.

Сомнений в том, чей же на самом деле «слуга», кому по-настоящему служит, и с чьей руки кормится Евгений Шевченко уже не остается. Но и это далеко не весь его послужной список. Кроме исполнения роли постоянной «говорящей головы», еще одной немаловажной задачей для «слуги» является лобби интересов хозяина под куполом Верховной Рады. Причем, делает это Шевченко абсолютно не стесняясь и наплевав на партийную дисциплину. В частности, именно он активно выступал за увольнение экс-главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Вот как сам Фирсов описывал эту ситуацию в своем интервью:

«Есть заседание фракции «Слуга народа». Туда приходит президент, премьер-министр, министр (энергетики и защиты окружающей среды), а один депутат постоянно тянет руку. Сначала он (Шевченко) пытался с нами дружить, предлагал своих людей (в инспекцию), мы никого не взяли. Потом целенаправленно на каждом заседании фракции говорил: «Уберите этого «зрадныка». Никакой конкретики у него не было».

Фирсов вспоминает, что со временем понял, с чем было дело: «Нам рассказали, с кем он связан. Мы перед этим ходили на системную проверку сети заправок Glusco (СМИ называют фактическим владельцем Виктора Медведчука). И это лобби могло быть с этой стороны. Он начал прямо напрашиваться на встречи к министру, поднимать этот вопрос».

Нападкам и оскорблениям подвергся и экс-премьер Денис Шмыгаль. Не прошло и двух месяцев с его назначения на пост президентом Владимиром Зеленским, а Евгений Шевченко на свой странице в Фейсбук уже опубликовал пост:

«Идиот, Казладоев!.. Ошибка ты нашего Президента». Позже, на своём стриме из Верховной Рады он подтвердил, что хочет поднять вопрос об отставке Дениса Шмыгаля, практически слово в слово цитируя шквальную критику со стороны самого Виктора Медведчука.

Можно отметить стабильность в действиях Шевченко: через два с половиной месяца после назначения Гончарука премьер-министром, он уже писал, что это правительство «соросят» нам «подсунули» (наверное, президент и подсовывал?). И опять слово в слово повторяя за своим хозяином. В месте с тем, сам же исправно голосовал и за назначение Гончарука, и за назначение Шмыгаля, и за новый состав Кабмина.

«Так что, собственно происходит?» – этот вопрос хочется адресовать и лично президенту Владимиру Зеленскому, и партийному руководству Слуг народа. Неужели ТАМ еще поняли, что такие как «шевченки» уже «плюнули в рожу» каждому украинцу, избирателю, и продолжают своими действиями делать это ежедневно. Что падение уровня доверия украинцев к власти связано не с эфемерными «мировыми тенденциями», как заявил на днях Дмитрий Разумков, а теми политиками, которые эту власть откровенно и публично выворачивают на изнанку, используя лишь в угоду себе и своим хозяевам, «служа» кому угодно, но не украинскому народу.