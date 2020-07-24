Дом активиста Шабунина сожгли – продажным судьям придется ответить

В четверг утром стала известна шокирующая новость – кто-то пытался поджечь дома председателя правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунина.

Соседка ночью услышала взрыв и увидела, как произошло возгорание возле входной двери. Только чудом никто не пострадал. По словам Шабунина, его с детьми и женой не было дома, а родители успели выбежать.

Активист уверен, что дом подожгли, поскольку две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Соучредитель «Центра противодействия коррупции» Дария Каленюк заявила, что на месте пожара в доме нашли остатки взрывчатки. В полиции эту информацию пока не подтвердили, но вряд ли можно сомневаться в том, что взрывчатка действительно была. Сами по себе дома известных активистов не загораются.

Виталий Шабунин уже обвинил власти в неспособности защитить общественных деятелей.

Произошедшее, без преувеличения, всколыхнуло всю страну. Его осудили многие известные украинцы, в том числе коллеги Виталия.

«Украина остается опасной страной для работы общественных активистов и правозащитников, а ее активные граждане, которые пытаются продвигать реформы и противодействовать коррупции, часто вынуждены платить за это безопасностью, здоровьем и даже своей жизнью, как это случилось с Екатериной Гандзюк» – написали активисты в обращении, размещенном на сайте Центра прав человека ZMINA.

Учитывая это, представители более трех десятков организаций гражданского общества требуют предоставить государственную охрану Шабунину и его семье.

Однако, не менее важно сейчас ответить на вопрос – кто именно решился на это преступление? А также покарать виновных. И если не получится по закону, то по справедливости.

Впрочем, ответ на вопрос «кто виноват» очевиден. Достаточно вспомнить «кому выгодно». Это – украинская судебная система, привыкшая к полной безнаказанности и не терпящая критики. В последнее время Виталий Шабунин изо всех сил борется за очищение отечественных судов от коррупционеров. Все его последние акции были посвящены именно этой теме. Кроме того, Виталий Шабунин активно комментировал недавние обыски в Киевском окружном админсуде, требуя наказать продажных судей.

Нет ни малейших сомнений в том, что именно судьи и решили сжечь дом своего главного врага. Они, а не кто-либо другой, наняли людей, которые бросили взрывчатку и едва не убили активиста и его семью. Поэтому именно на продажных судей и должен быть направлен гнев украинского общества.

В свое время одесский активист Анатолий Мазур, вооружившись топором, порубал 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева. Таким образом он отомстил коррумпированным судьям за отказ отправлять в СИЗО мэра Одессы Геннадия Труханова. Можно не сомневаться, что этот день в том суде запомнили надолго.

Топор, а если понадобиться, то и что-то посерьезнее – гражданское общество должно быть готово защищать себя любыми средствами. Люди, поджигающие дом борца с коррупцией, не заслуживают на снисхождение. Берите хорошее настроение, кофе и кое-что покрепче – встретимся под судом!

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