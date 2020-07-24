РПЦ начала строительство храма российских олимпийцев
Церковь Дмитрия Донского в Северном Бутове – окраинном районе Москвы – должна стать главным храмом олимпийской сборной России.
Вокруг храма будут построены спортивная площадка, а к нему будет пристроен бассейн, паломнический центр, билетные кассы и другие социальные объекты.
Кроме того, вокруг церкви будет разбит благоустроенный парк.
«А у всех российских спортсменов появится свой главный храм – такой, как есть у МЧС или у моряков», – рассказал бывший заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.
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