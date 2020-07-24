В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мировое сообщество некоро сможет справиться с пандемией коронавируса.
«Мы должны научиться жить с этим вирусом», – сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
По его словам, в обозримом будущем не удастся уничтожить либо нейтрализовать новый коронавирус.
«Все очень устали, все уже просто изнемогают, все хотят вернуться к нормальной жизни – и мы, между прочим, тоже… К сожалению, в условиях кризиса пока вирус диктует, как нам жить. Но мы должны сами контролировать собственное будущее, а это можно сделать, только если мы победим вирус», – отметил он.
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