В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мировое сообщество некоро сможет справиться с пандемией коронавируса.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом», – сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, в обозримом будущем не удастся уничтожить либо нейтрализовать новый коронавирус.

«Все очень устали, все уже просто изнемогают, все хотят вернуться к нормальной жизни – и мы, между прочим, тоже… К сожалению, в условиях кризиса пока вирус диктует, как нам жить. Но мы должны сами контролировать собственное будущее, а это можно сделать, только если мы победим вирус», – отметил он.

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