НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:10 24 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мировое сообщество некоро сможет справиться с пандемией коронавируса.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом», – сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, в обозримом будущем не удастся уничтожить либо нейтрализовать новый коронавирус.

«Все очень устали, все уже просто изнемогают, все хотят вернуться к нормальной жизни – и мы, между прочим, тоже… К сожалению, в условиях кризиса пока вирус диктует, как нам жить. Но мы должны сами контролировать собственное будущее, а это можно сделать, только если мы победим вирус», – отметил он.

Источник:
Тэги: пандемия, коронавирус, Всемирная организация здравоохранения

Новости по теме

ВОЗ заявила о новом рекорде заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорит, что «пандемия на глобальном уровне набирает темп».

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Распространения коронавируса происходит фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
На вымогательстве полумиллиона долларов задержан «смотрящий» за городом под Киевом

19:19 Украина

В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус

15:10 Мир

РПЦ начала строительство храма российских олимпийцев

14:43 Мир

Дом активиста Шабунина сожгли – продажным судьям придется ответить

13:11 Украина

Афроамериканка рассказала о расовой дискриминации в фигурном катании

15:10 Мир

Что известно о полтавском террористе, захватившем в заложники полковника полиции

14:41 Украина

Знатока из «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

14:11 Мир

В Швеции священников-женщин стало больше, чем священников-мужчин

13:28 Мир

Китай отправил свою первую миссию на Марс

12:15 Мир

Духовное управление мусульман Чечни объявило Госдеп США террористической организацией

11:07 Мир

Стало известно о богатствах нового главы Нацбанка

10:03 Украина

Новости | Слоты