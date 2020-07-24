Луческу назначили главным тренером «Динамо» – Блохин назвал это «плевком в душу»
Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год. Луческу заявил, что соскучился по Украине.
Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев) назначен Мирча Луческу. Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год.
Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».
Президент ФК «Динамо» Игорь Суркис назвал Луческу одним из лучших тренеров в мире. Он выразил надежду, что с приходом тренерской команды румынского специалиста возродятся победные традиции киевского «Динамо».
Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин назвал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» на пост главного тренера киевлян «плевком в душу».
«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу», – цитирует Блохина «Трибуна» .
При этом Блохин заверил, что не будет болеть за «Динамо» Луческу при каких условиях, «даже если он улучшит результаты».
«Но я в это не верю», – добавил Блохин.
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