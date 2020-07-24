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Главная » Украина » Спорт
12:21 24 Июля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Луческу назначили главным тренером «Динамо» – Блохин назвал это «плевком в душу»

Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год. Луческу заявил, что соскучился по Украине.

Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев) назначен Мирча Луческу. Контракт заключен на два года с возможностью продлить еще на год.

Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Президент ФК «Динамо» Игорь Суркис назвал Луческу одним из лучших тренеров в мире. Он выразил надежду, что с приходом тренерской команды румынского специалиста возродятся победные традиции киевского «Динамо».

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин назвал назначение экс-наставника донецкого «Шахтера» на пост главного тренера киевлян «плевком в душу».

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу», – цитирует Блохина «Трибуна» .

При этом Блохин заверил, что не будет болеть за «Динамо» Луческу при каких условиях, «даже если он улучшит результаты».

«Но я в это не верю», – добавил Блохин.

Источник:
Тэги: футбол, Мирча Луческу, ФК Динамо Киев

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