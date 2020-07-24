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Главная » Мир » Общество
16:43 24 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

64-летний Мел Гибсон переболел COVID-19

Представитель артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Тогда информацию о состоянии актера решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.

Уточняется, что за последние несколько месяцев актер сдал уже несколько тестов, которые показали наличие антител в организме.

Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который используется среди пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.

Мел Гибсон – актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар».

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Тэги: Мел Гибсон, коронавирус

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