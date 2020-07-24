64-летний Мел Гибсон переболел COVID-19
Представитель артиста рассказал, что в апреле Гибсон сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Тогда информацию о состоянии актера решили держать в тайне. Он провел в больнице неделю.
Уточняется, что за последние несколько месяцев актер сдал уже несколько тестов, которые показали наличие антител в организме.
Гибсона лечили при помощи антивирусного препарата ремдесивира, который используется среди пациентов, страдающих от лихорадки Эбола.
Мел Гибсон – актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар».
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