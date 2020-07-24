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16:53 24 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Геращенко заявил, что смерть Кучапина расследуют тщательно и со всех сторон

Полиция проверяет все версии смерти активиста Алексея Кучапина, который помогал бездомным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

«Производство зарегистрировано по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Производство именно по этой статье регистрируется всегда, когда находят тело человека и если есть подозрение, что смерть наступила при каких-то негативных обстоятельствах. Однако при осмотре места гибели Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственный характер смерти, обнаружено не было. Но правоохранители тщательно проверят все возможные версии его гибели», – заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам замминистра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили предсмертную записку.

«Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, в частности, гистологической, химической, фармакологической, графологическая и психологической. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений», – сказал Геращенко.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко добавил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

Свидетель предоставил важные показания для следствия.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Кучапин был найден мертвым в квартире в Киеве.

На месте смерти Кучапина полиция нашла таблетки и записку.

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