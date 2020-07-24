На вымогательстве полумиллиона долларов задержан «смотрящий» за городом под Киевом
Сотрудники полиции задержали так называемого «смотрящего» за одни из городов в Киевской области.
Оперативники Департамента стратегических расследований задержали под Киевом «смотрящего», который вымогал у крымского предпринимателя 500 000 долларов США.
Потерпевший рассказал, что в противном случае ему и его семье угрожали расправой.
Собрав доказательства вымогательства крупной суммы, оперативники решились на задержание – мужчину арестовали. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин.
Голосеевский районный суд Киева избрал для «смотрящего» меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 600 тысяч гривен залога.
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