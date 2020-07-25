Епископы пожаловались на «антикатолический вандализм» в США
В США множатся случаи вандализма, направленного на символы католической веры. Епископы отмечают, что им не понятны причины этих преступлений.
Епископская конференция выступила со специальным заявлением, подписанным двумя архиепископами – президентом Комитета по религиозной свободе Томасом Венскиим и президентом Комитета по внутреннему правосудию и человеческому развитию Полом Кокли.
Прелаты отмечают, что США переживают момент «культурного конфликта», и обращаются ко всем американцам с призывом: «Давайте созерцать, а не разрушать образы, выражающие любовь Бога. Следуя примеру Господа, ответим на смятение пониманием, а на ненависть любовью».
В последние недели акты вандализма произошли в разных регионах страны. В июне в Сан-Франциско на фоне антирасистских протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, снесли статую святого Хуниперо Серры.
В штате Индиана в начале июля была обезглавлена статуя Пресвятой Девы Марии, а в приходе Святой Бернадетт в Рокфорде, штат Иллинойс, уничтожено распятия.
18 июля в Блумингбурге, штат Нью-Йорк, в церкви Успения Пресвятой Богородицы сбросили памятник нерожденным детям.
Кроме того, был совершен поджог Миссии Святого Гавриила в Лос-Анджелесе – это один из старейших храмов, основанный в 1771 году.
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