Епископы пожаловались на «антикатолический вандализм» в США

В США множатся случаи вандализма, направленного на символы католической веры. Епископы отмечают, что им не понятны причины этих преступлений.

Миссия святого Гавриила после пожара



Епископская конференция выступила со специальным заявлением, подписанным двумя архиепископами – президентом Комитета по религиозной свободе Томасом Венскиим и президентом Комитета по внутреннему правосудию и человеческому развитию Полом Кокли.

Прелаты отмечают, что США переживают момент «культурного конфликта», и обращаются ко всем американцам с призывом: «Давайте созерцать, а не разрушать образы, выражающие любовь Бога. Следуя примеру Господа, ответим на смятение пониманием, а на ненависть любовью».

В последние недели акты вандализма произошли в разных регионах страны. В июне в Сан-Франциско на фоне антирасистских протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, снесли статую святого Хуниперо Серры.

В штате Индиана в начале июля была обезглавлена ​​статуя Пресвятой Девы Марии, а в приходе Святой Бернадетт в Рокфорде, штат Иллинойс, уничтожено распятия.

18 июля в Блумингбурге, штат Нью-Йорк, в церкви Успения Пресвятой Богородицы сбросили памятник нерожденным детям.

Кроме того, был совершен поджог Миссии Святого Гавриила в Лос-Анджелесе – это один из старейших храмов, основанный в 1771 году.

Тэги: США, католическая церковь, вандализм