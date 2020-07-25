Ученые установили, что смотреть телевизор вредно для здоровья

Риск развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний существенно снижается, если смотреть телевизор не более двух часов в день.

К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго. В их исследовании, которое проводилось с 2006 по 2018 год, приняли участие почти 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет, сообщает BBC.

По словам ученых, если бы все участники исследования ограничили время просмотра телевизора до двух часов в день, то 5,62% от всех смертей и 7,97% смертей от сердечно-сосудистые заболеваниий можно было предотвратить.

Исследование касалось не только просмотра телевидения – просмотр видео на смартфоне также учитывали.

По словам руководителя исследования доктора Хэмиша Фостера, это исследование стало еще одним доказательством того, что малоподвижный образ жизни приводит к проблемам со здоровьем.

«Наше исследование говорит, что ограничение количества времени, которое вы проводите у экрана, может предотвратить проблемы со здоровьем. Однако надо проделать еще немало работы, прежде чем мы сможем дать рекомендации о времени просмотра телевизора», – говорит Фостер.

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