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11:53 25 Июля 2020 Просмотров 388   КомментариевКомментарии

Британские СМИ составили топ-10 лучших ягодиц в истории мирового искусства

Обнаженные тела нашли свое отражение на полотнах и в скульптурах известных художников и стали неотъемлемой частью мирового искусства.

Картина Франсуа Буше - второе место в рейтинге

Десятку лучших ягодиц в истории искусства отобрало британское издание The Guardian.

Первое место авторы отдали рисунку Леонардо да Винчи «Голый человек, который стоит». Леонардо любил образ молодых красивых мужчин с длинными волосами. Однако мужчина на рисунке, которому отдало первое место ищдание The Guardian, выглядит совсем иначе: он мощный и крепкий, а его мастерски прорисованные ягодицы выглядят центром всего полотна.

Вторая ступенька в рейтинге досталась полотну Франсуа Буше «Луиза О’Мерфи». Это полотно XVIII века – эпохи, когда во Франции бушевали новые идеи, элита была особенно раскованной, а искусство чувственным. Игривое изображение молодой красавицы, которая демонстрирует свои ягодицы в роскошном будуаре – манифест такой свободы и раскованности.

В тройку лидеров попало и полотно «Венера и Адонис» Тициана. Пытаясь удержать любимого, Венера как-будто прикипела тяжелыми ягодицами к сиденью. Похоже, что Тициан хотел показать этим отчаяние и решимость женщины, стремящейся удержать мужчину.

Первое место авторы отдали рисунку Леонардо да Винчи

Тициан хотел показать отчаяние и решимость женщины, стремящейся удержать мужчину

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Тэги: искусство, картины, ягодицы

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