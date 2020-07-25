Коронавирус в Украине выявили более чем у 8 тысяч медиков
Также COVID-19 выявили у более чем 4,5 тысяч детей в Украине. В Минздраве указывают на почти рекордный суточный прирост случаев инфекции.
С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию выявили у более 4500 детей и почти 8300 медработников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 25 июля.
«Всего за время пандемии заболели 63929 человек из них 4529 детей, а также 8274 медицинских работников. В общем выздоровели 35497 человек летальных случаев 1590″, – сказал Степанов.
Министр добавил, что за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (129), а также во Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях.
▪»В стране за минувшие сутки на коронавирус заболела почти рекордное количество людей. Также зафиксировано достаточно высокий показатель госпитализации пациентов с COVID-19. В больницы попадают больные со средним или тяжелым течением заболевания. Коронавирус – это очень опасная болезнь, но, следуя рекомендациям МЗ, можно значительно снизить риск инфицирования. Особенно важно соблюдать правила пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания, поскольку 85 процентов летальных случаев от коронавируса приходится именно на эту категорию людей», – резюмировал Степанов.
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