В Украине почти не используют аппараты ИВЛ

Доктора пытаются делать все возможное, чтобы не допустить необходимости в вентиляции легких, говорит Степанов.

В больницах первой волны в Украине есть около 2700 аппаратов ИВЛ, но пока задействованы только 170. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу, 25 июля.

«За последние четыре месяца с начала пандемии мы дополнительно установили в больницах по всей стране почти 900 аппаратов ИВЛ. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество установленных аппаратов ИВЛ составляет около 2700. Сейчас из этого количества 170 аппаратов занято. Наши врачи пытаются делать все возможное таким образом, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких «, – сказал Степанов.

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