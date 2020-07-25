Платные СИЗО принесли в бюджет более 300 тысяч гривен

На вырученные средства проводится ремонт обычных камер СИЗО. В частности, недавно была отремонтирована камера в изоляторе в Киеве.

В рамках экспериментального проекта платных камер в СИЗО получено уже 318 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 25 июля.

«Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает», – сказано в сообщении.

За счет этих денег ремонтируют обычные камеры следственных изоляторов. В частности, на этот раз была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ Киевский следственный изолятор.

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