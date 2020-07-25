НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
18:00 25 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Платные СИЗО принесли в бюджет более 300 тысяч гривен

На вырученные средства проводится ремонт обычных камер СИЗО. В частности, недавно была отремонтирована камера в изоляторе в Киеве.

В рамках экспериментального проекта платных камер в СИЗО получено уже 318 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 25 июля.

«Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает», – сказано в сообщении.

За счет этих денег ремонтируют обычные камеры следственных изоляторов. В частности, на этот раз была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ Киевский следственный изолятор.

Источник:
Тэги: СИЗО, бюджет, тюрьма, платные сизо

Новости по теме

Экс-глава пенитенциарной службы рассказал свою версию событий в бердянской колонии № 77

Сергей Старенький считает, что сейчас идет борьба за то, кто будет контролировать исправительную колонию №77.

Бойца АТО изнасиловал «смотрящий»: раскрыты новые детали громкого скандала в БИКе-77

Парня насиловали пять раз.

Российским бизнесменам создадут комфортные условия в тюрьме

ФСИН удовлетворила запрос о выделении отдельных блоков в тюрьмах для заключенных по экономическим преступлениям.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты