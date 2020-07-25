COVID-19 выявлен в офисе премьер-министра Болгарии
Теперь болгарский премьер пошел на карантин, хотя его тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
У главы офиса премьер-министра Болгарии выявили коронавирус, поэтому глава правительства ушел на карантин. Об этом сообщает портал Novinite в субботу, 25 июля.
«Деница Желева, председатель офиса премьер-министра Бойко Борисова, получила положительный тест на COVID-19. У премьера отрицательный тест, но он на карантине», – сказано в публикации.
Положительный тест на коронавирус Желева сдала после возвращения болгарской делегации из Брюсселя. Вскоре появилась информация, что повторный тест не выявил у Борисова коронавируса.
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