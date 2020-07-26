Во Франции задержали африканца, который поджег Нантский собор

Беженец из Руанды, который работал волонтером в Нантским соборе, признался в его поджоге. Однако мотивы поступка волонтера непонятны.

Через неделю после пожара в кафедральном соборе Нанта волонтер из епархии признался в содеянном и был взят под стражу на ночь с субботы, 25 июля, на воскресенье, 26 июля, за «разрушение и повреждение имущества». Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Мой клиент сотрудничал со следствием», – сказал адвокат обвиняемого Квентин Шабер.

Юрист добавил, что обвиняемый волонтер горько жалеет о фактах, и признание стало для него освобождением.

«Он сегодня охвачен раскаянием и поражен масштабом событий», – заверила сторона защиты.

Мужчина признался, что совершил поджоги в трех местах: под большим органом, под малым органом и возле электрощита.

39-летнему мужчине, который был ответственен за закрытие собора за день до пожара, предъявлены обвинения в разрушении и повреждении огнем и отправили его под стражу.

Настоятель Нантского собора Юбер Шампенуа объяснил на прошлой неделе, что волонтером был руандиец, который несколько лет назад нашел убежище во Франции.

По его словам, он знает человека, который работал алтарным служкой, четыре-пять лет. «Я доверяю ему, как и всем сотрудникам», – сказал он.

Прокурор города Пьер Сеннес заявил, что подозреваемый сейчас признал свою вину в пожаре.

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