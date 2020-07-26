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Главная » Мир » Общество
13:24 26 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В КНДР впервые признали, что к ним проник коронавирус

Болезнь якобы привез перебежчик, который вернулся в КНДР из Южной Кореи. В приграничном городе Кэсон ввели чрезвычайное положение и карантин.

Как пишет Reuters, до сих пор в Северной Корее не было ни одного подтвержденного случая COVID-19. Правда, официальная статистика КНДР может лгать.

Из-за угрозы заражения в приграничном городе Кэсон ввели чрезвычайное положение и карантин.

В государственных новостях КНДР сообщили, что лидер государства Ким Чен Ын созвал экстренное совещание из-за «критической ситуации, при которой злобный вирус проник в страну».

По официальной версии, симптомы COVID-19 обнаружили у человека, который сбежал в Южную Корею три года назад, а 19 июля незаконно вернулся через демаркационную линию. Его поместили под карантин. Начат поиск лиц. с которыми он контактировал.

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Тэги: КНДР, коронавирус

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