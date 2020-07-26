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14:20 26 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ

В Свято-Феодосиевском мужском монастыре обнаружили случаи заболевания COVID-19. Соответствующее объявление размещено на странице монастыря в Facebook.

Свято-Феодосиевский мужской монастырь (ПЦУ) объявил о закрытии на самоизоляцию.

«В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболеванием, согласно карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения», – говорится в сообщении.

Монастырь расположен в центре столицы возле Киево-Печерской лавры.

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Тэги: мужской монастырь, ПЦУ, коронавирус

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