В Киеве закрыли на карантин монастырь ПЦУ
В Свято-Феодосиевском мужском монастыре обнаружили случаи заболевания COVID-19. Соответствующее объявление размещено на странице монастыря в Facebook.
Свято-Феодосиевский мужской монастырь (ПЦУ) объявил о закрытии на самоизоляцию.
«В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболеванием, согласно карантинным предписаниям Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения», – говорится в сообщении.
Монастырь расположен в центре столицы возле Киево-Печерской лавры.
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