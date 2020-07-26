Президент Бразилии заявил, что излечился от коронавируса
Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.
Соответствующий сообщение бразильский президент опубликовал на своей странице в Facebook.
«ПЦР-тест на коронавирус негативный», – написал он.
На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.
Напомним, что ранее Болсонару отказывался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.
Он называл коронавирус «небольшим гриппом». Сейчас Бразилия занимает второе место среди всех стран по количеству заболевших.
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65-летний Жаир Болсонару, который постоянно преуменьшал угрозу коронавируса, получил положительный результат теста.
В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.
В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.