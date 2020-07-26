Президент Бразилии заявил, что излечился от коронавируса

Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.

Соответствующий сообщение бразильский президент опубликовал на своей странице в Facebook.

«ПЦР-тест на коронавирус негативный», – написал он.

На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.

Напомним, что ранее Болсонару отказывался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.

Он называл коронавирус «небольшим гриппом». Сейчас Бразилия занимает второе место среди всех стран по количеству заболевших.

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