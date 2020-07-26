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Главная » Мир » Общество
10:26 26 Июля 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Президент Бразилии заявил, что излечился от коронавируса

Жаир Болсонару заявил, что излечился от коронавирусной болезни, которую у него обнаружили в начале июля.

Соответствующий сообщение бразильский президент опубликовал на своей странице в Facebook.

«ПЦР-тест на коронавирус негативный», – написал он.

На прошлой неделе Болсонару сдал третий с начала болезни тест, который, как и предыдущие два, показал положительный результат.

Напомним, что ранее Болсонару отказывался от использования маски на публике и даже обжаловал решение суда, который заставил его носить маску.

Он называл коронавирус «небольшим гриппом». Сейчас Бразилия занимает второе место среди всех стран по количеству заболевших.

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Тэги: Бразилия, Жаир Болсонару, коронавирус

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65-летний Жаир Болсонару, который постоянно преуменьшал угрозу коронавируса, получил положительный результат теста.

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В противном случае Жаиру Болсонару грозит штраф в 2 тысячи реалов. С начала эпидемии в Бразилии вирус был обнаружен у более чем миллиона человек.

Бразилия вышла на второе место в мире по смертности от коронавируса.

В мире снова зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса – около 141 тысяча.

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