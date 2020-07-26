Американка совершила самый быстрый нокаут в истории женского бокса
Титульный поединок промоушна DAZN в американском городе Индио (штат Калифорния) продолжался всего семь секунд.
Обладательница временного титула чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 49 кг) американка Сеньеса Эстрада эффектно нокаутировала свою соотечественницу Миранду Эдкинс.
Титульный поединок промоушна DAZN в американском городе Индио (штат Калифорния) продолжался всего семь секунд.
Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко К2, размашистыми шагами подошла к сопернице и за семь секунд нанесла ей семь хлестких ударов, четыре из которых попали в голову.
Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса. До этого поединка обе спортсменки ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.
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