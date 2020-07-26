Американка совершила самый быстрый нокаут в истории женского бокса

Титульный поединок промоушна DAZN в американском городе Индио (штат Калифорния) продолжался всего семь секунд.

Миранда Эдкинс до этого боя ни разу не проигрывала на профессиональном ринге



Обладательница временного титула чемпионки мира по боксу среди профессионалов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 49 кг) американка Сеньеса Эстрада эффектно нокаутировала свою соотечественницу Миранду Эдкинс.

Титульный поединок промоушна DAZN в американском городе Индио (штат Калифорния) продолжался всего семь секунд.

Эстрада, представляющая компанию братьев Кличко К2, размашистыми шагами подошла к сопернице и за семь секунд нанесла ей семь хлестких ударов, четыре из которых попали в голову.

Это самый быстрый нокаут в истории женского бокса. До этого поединка обе спортсменки ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

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