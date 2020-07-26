В Украине в протокол лечения коронавируса включили препарат, механизм действия которого неизвестен
Министерство здравоохранения внесло противовоспалительный препарат дексаметазон в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Был внесен препарат дексаметазон», – сказал он.
Степанов подчеркнул, что данный препарат применяется исключительно при кислородозависимых состояниях и под присмотром врача.
«Его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это достаточно серьезный препарат и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью», – сказал министр.
Дексаметазон является синтетическим гормоном коры надпочечников, оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы.
Механизм действия препарата полностью не установлен.
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