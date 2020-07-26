В Украине в протокол лечения коронавируса включили препарат, механизм действия которого неизвестен

Министерство здравоохранения внесло противовоспалительный препарат дексаметазон в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Был внесен препарат дексаметазон», – сказал он.

Степанов подчеркнул, что данный препарат применяется исключительно при кислородозависимых состояниях и под присмотром врача.

«Его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это достаточно серьезный препарат и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью», – сказал министр.

Дексаметазон является синтетическим гормоном коры надпочечников, оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы.

Механизм действия препарата полностью не установлен.