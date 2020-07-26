Под Симферополем нашли тело трехлетнего сына украинского политзаключенного Сулейманова
Мальчика искали несколько дней.
Трехлетнего мальчика Мусу Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму. Мальчик найден после длительных поисков.
Об этом сообщает «Крымский дом» в Facebook
«Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома», – говорится в сообщении.
Ранее «Крымский дом» сообщал, что в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова. Это произошло в селе Строгановка Симферопольского района, ребенок играл в песочнице возле дома.
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